Dienstjubiläen und Verabschiedungen im Kitzinger Landratsamt

Bei einer coronakonformen Feierstunde wurden langjährige Mitarbeiter des Landratsamts Kitzingen geehrt, einige Mitarbeiter wurden auch in den Ruhestand verabschiedet. Landrätin Tamara Bischof ließ die beruflichen Stationen aller Geehrten und Verabschiedeten Revue passieren, teilt das Landratsamt in einem Presseschreiben mit. Sie bedankte sich für die geleistete Arbeit, die vor allem durch Corona in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden sei. Personalratsvorsitzender Roland Eckert schloss sich den Glückwünschen an und stellte fest: "Mit vielen von ihnen verbindet mich eine lange berufliche Vergangenheit". Für die gute Zusammenarbeit und das kollegiale Miteinander bedankte sich der Personalratsvorsitzende und wünschte alles Gute.