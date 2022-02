In der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr wurde der Polizei in Kitzingen ein Diebstahl aus einem Schnellrestaurant im Mainfrankenpark in Dettelbach gemeldet. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten laut Polizeibericht eine Leuchtreklame in Form einer Krone aus dem Schnellrestaurant und entfernten sich anschließend. Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen oder hat zur angegebenen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht?

Vorschaubild: © Armin Weigel (dpa)