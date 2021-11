Schnell aufgeklärt werden konnte der Diebstahl einer Geldbörse in einer Spielothek in der Falterstraße in Kitzingen vom vergangenen Mittwoch. Einer Servicekraft war in der Nacht gegen 21.30 Uhr die Geldbörse mit um die 50 Euro Bargeld aus der Handtasche, die hinter der Theke stand, entwendet worden. Pech für die Diebe war, dass der Thekenbereich der Spielothek Kameraüberwacht ist. So wurden die beiden Täter bei der Tat gut sichtbar gefilmt. Da es sich bei ihnen um Stammgäste in der Spielhalle handelte, waren sie schnell identifiziert. Die beiden laut Politeibericht "amtsbekannten Täter" erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp