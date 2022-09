Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Diebstahl im Kindergarten

Im Zeitraum von Ende Mai bis Ende August kam es zu zwei Diebstählen in einem Kindergarten in der Sonnenstraße in Münsterschwarzach. Eine bislang unbekannte Person öffnete zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils ein Schrankfach in zwei unterschiedlichen Gruppen der Kindertagesstätte. Daraus entwendete der oder die Unbekannte Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, das in Geldkassetten deponiert war.