Marktbreit vor 1 Stunde

Diebstahl: Detektiv erwischt Schüler

Noch vor Schulbeginn ging ein Zwölfjähriger in einen Supermarkt in Marktbreit und verstaute eine Dose mit Nahrungsergänzungsmitteln unter seiner Jacke. Der aufmerksame Ladendetektiv erkannte jedoch das Vorhaben des Jungen und hinderte ihn am Verlassen des Supermarktes, teilt die Polizei mit. Die hinzugezogenen Beamten der Kitzinger Polizei nahmen den Fall auf auf und übergaben den Jungen seinen Eltern.