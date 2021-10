Zu mehreren Diebstählen kam es in den vergangenen Tagen in Kitzingen.

Zum einen wurde in der Zeit von Freitag bis Dienstag in der Straße Grabenschütt in Kitzingen eine Klappleiter aus einem Garten entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 100 Euro, schreibt die Polizei.

Zum anderen wurde bereits vergangene Woche, in der Zeit vom 11. auf 12. Oktober, ein gelbes Herrenfahrrad aus einem Hof in der Wörthstraße in Kitzingen gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Außerdem kam es am Montag in der Wörthstraße zu einem weiteren Diebstahl: Ein blau-schwarzer Tretroller der Marke Muuwmi ist aus einem Kelleraufgang verschwunden. Der Roller hat einen Wert von 40 Euro.

Hinweise in allen drei Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.