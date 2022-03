Rüdenhausen vor 50 Minuten

Diebe auf der Baustelle: LED-Leuchten mitgenommen

Diebe waren auf einer Baustelle an der Staatsstraße 2420 bei Rüdenhausen unterwegs. In der Zeit vom 19. März, 17 Uhr, bis 21. März, 7 Uhr, durchtrennten sie an der Baustellenunterführung der A3 die Stromkabel von insgesamt fünf LED-Leuchten und entwendeten diese. Die Beleuchtung war in einer Höhe von zweieinhalb Metern angebracht, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Beuteschaden von circa 500 Euro.