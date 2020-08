Die Woche: Wann im Wohnzimmer Main wieder gepuzzelt wird

Herbert Volkamer wurde mit fast 99 Prozent der Stimmen erneut zum Bürgermeister von Markt Einersheim gewählt. Ein Traumergebnis, das eigentlich gefeiert werden muss. Doch eine Feier mit all seinen Anhängern war im Corona-Jahr nicht möglich, wie Volkamer diese Woche beim Bürgermeisterspaziergang durch sein Örtchen berichtete. Er hätte wohl höchstens alle, die ihn nicht gewählt haben, zu einer Party einladen können. Das Ziel sollte in sechs Jahren schließlich die 100 Prozent-Marke sein. Oder wäre das dann schon Wahlmanipulation?



Keine Wahl hat dagegen das Landratsamt. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über 35 steigt, drohen erneut allgemeine Beschränkungen. In einigen Haushalten führte diese Aussage bereits dazu, dass Eltern die bereits wieder eingestaubten Puzzle wieder aus dem Keller holten, wie im März und April. Aber: Noch liegt die Inzidenz im Landkreis bei elf. Also weiter fleißig Maske tragen und Abstand halten, dann muss im Herbst nicht wieder gepuzzelt werden.



Auf dem Sessel über den Main

Für Martina Ullrich, die in Iphofen ein Reisebüro betreibt, ist die Corona-Pandemie eine mittlere Katastrophe. Aktuell will einfach niemand ins Ausland, auch weil anschließend eine Quarantäne droht. Möglicherweise sollte sich Ullrich stattdessen auf Reisen an den Altmain spezialisieren. Bei so manchem Astheimer schwillt schon beim Lesen dieser Zeilen die Halsschlagader an, wo sich die Lage mit dem Wettereinbruch doch gerade etwas entspannt hat. Doch für Ullrich könnte es der Jackpot sein, um den die Leute sonst in ihrem Lotto-Geschäft, mit dem sie sich nebenbei über Wasser hält, spielen.

Zum Abschluss noch die kurioseste Meldung der Woche: Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Beamte diese Woche einen Wohnzimmersessel im Main. Da wollte sich wohl jemand das Spektakel an der Mainschleife aus nächster Nähe ansehen und dabei nicht auf seinen bequemen Sessel verzichten. Größtes Problem dabei: Der Weg zum kühlen Bier im Kühlschrank dürfte ziemlich weit sein. Und nasse Füße gab es im Wohnzimmer Main wohl auch. Und puzzeln mit den Kindern wird da sicher auch schwierig.



