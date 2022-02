Die Volkshochschule Kitzingen veranstaltet im Februar zwei Kurse, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besondere Naturerlebnisse bieten, wie es in der Ankündigung heißt. Hartmut Pönitz, Reisejournalist und Fotograf, führt am 19. Februar ab 12 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen in seinem Workshop "Sternenfotografie" in die Welt der himmlischen Nachtfotografie ein.

Der Referent gibt den Teilnehmenden das nötige Know-how an die Hand, wie Nachtfotografie ohne Spezialausrüstung funktioniert. Es wird Hochwertiges und Tiefsinniges zur Fotografie, den Sternen, Langzeitbelichtungen, Startrails, Lichtmalerei und zum Verhalten im Dunkeln erläutert. Im Anschluss geht es für die Gruppe zum Fotografieren in die Nacht hinaus, wie es im Presseschreiben heißt. Das Tagesseminar endet um 22 Uhr.

Entwicklungsstadien von Streuobstbäumen erkennen und verstehen

Krischan Cords, Geschäftsführender Vorstand der Main-Streuobst-Bienen eG Margetshöchheim, nimmt die Teilnehmenden am 25. Februar um 15 Uhr rund um den Golfplatz Kitzingen mit auf die Exkursion "Der Streuobstbaum und seine Pflege". Die verschiedenen Entwicklungsstadien der Streuobstbäume werden erläutert, um diese erkennen und verstehen zu können. Darüber hinaus werden Grundlagen und Wissenswertes von der Jungbaumerziehung bis zur Pflege von Altbäumen vermittelt. Für den Besuch der Veranstaltungen gilt die 2G-Regel.

Das neue Programmheft der Volkshochschulen Kitzingen und Ochsenfurt mit vielen weiteren Kursen, Vorträgen und Exkursionen wird ab 19. Februar an die Haushalte verteilt und kann online auf vhs.kitzingen.info aufgerufen werden. Dort ist auch direkt die Anmeldung zu den Kursen möglich. Alternativ kann man sich unter Tel.: (09321) 92994545, per E-Mail an: vhs@stadt-kitzingen.de oder persönlich bei der Vhs anmelden. In der Geschäftsstelle ist außerdem die Zahlung mit EC-Karte möglich. Semesterbeginn ist der 7. März.