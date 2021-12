Mainfrankenpark vor 19 Minuten

Die Weihnachtsgeschichte im Cineworld

Die Augsburger Puppenkiste präsentiert am Samstag, 18. Dezember, um 14 Uhr und am Sonntag, 19. Dezember, um 12.30 Uhr die Weihnachtsgeschichte im Cineworld Mainfrankenpark. In sechs Akten wird der biblischen Geschichte über die Geburt Jesu die unverwechselbare Magie des traditionellen Marionettentheaters eingehaucht. Liebevoll, kindgerecht, traditionell und doch modern, verzaubern Maria, Josef und ihr frecher Esel Noel, die kleinen und großen Zuschauer, heißt es in der Ankündigung.