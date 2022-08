Kitzingen vor 1 Stunde

Die verborgene Welt der Nachtfalter

Der Landschaftspflegeverband Kitzingen bietet wieder eine Führung an zur internationalen Fledermausnacht auf dem Schwanberg mit Christian Söder am Samstag, 27. August, heißt es in der Ankündigung. In den vergangenen Jahren musste die Führung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Alle Interessenten sind eingeladen. In der dunklen Nacht des Neumonds wird die verborgene Welt der Nachtfalter erkundet. Um 20 Uhr geht es mit einer kurzen Einführung zum Lebensraum "Nacht" und seinen vielfältigen Bewohnern los. Pünktlich nach Sonnenuntergang bringen die Biologen der Universität Würzburg den Gästen die Nachfalter näher. Von etwa 3700 Schmetterlingsarten in Deutschland zählen 3500 zu den Nachtfaltern. Gegen 23 Uhr endet die Veranstaltung. Treffpunkt ist an der St. Michaelskirche am Schwanberg. Die Veranstaltung ist kostenfrei und für Teilnehmende ab zwölf Jahren geeignet. Anmeldung ist nicht notwendig.