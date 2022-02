Münsterschwarzach vor 22 Minuten

Die Temperatur des Rasierschaums

Stolz präsentieren sich die Teilnehmer des MNU-Wettbwerbs. Interessante Aufgaben brachten den Schülerinnen und Schülern einen ersten und mehrere zweite Plätze ein. Experimentelle Fragestellungen in der Juniorstufe rund um das Leuchtverhalten von Lämpchen, das Spektrum der Sonne und um das Temperaturverhalten von Rasierschaum wurden erfolgreich bearbeitet. In der Fortgeschrittenenstufe ging es dann theoretischer zu: Widerstände und Spannungen an Weihnachtslichterketten, Schattenlängen bei einer Heißluftballonfahrt in den Sonnenuntergang mussten berechnet werden und ein Experiment zur Schwingungsdauer eines mit Kugeln gefüllten Reagenzglases in Wasser durchgeführt und dokumentiert werden. Dies alles haben die teilnehmenden Schüler mit physikalischer Neugier und Eifer gemeistert.