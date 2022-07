Kitzingen vor 44 Minuten

Die "Sternchen" im Tierpark

Die "großen" Krippenkinder der Sternchengruppe vom Kindergarten Friedenskirche in Kitzingen haben als Abschluss der Krippenzeit einen Ausflug in den Tierpark Sommerhausen gemacht. Sie wurden am Morgen von den Eltern zum Tierpark gebracht und dann machten sie sich auf zu einem "Abenteuer" in den Tierpark. Die Kinder konnten einige Tiere entdecken und Natur erleben. Vor allem das Mufflon hat es ihnen angetan. Die Mutigen trauten sich sogar Tiere zu streicheln. Für Aufregung sorgte ein Hahn, der so laut krähte, dass die Kinder sich erschreckten. Auf dem Spielplatz blieb noch viel Zeit zum Spielen, Klettern, Rutschen und Toben. Besonders das große Klettergerüst hatte es ihnen angetan. Hier konnten sie ihren Mut unter Beweis stellen. Ein gemeinsames Mittagessen rundete den Ausflug ab. Müde, erschöpft, aber glücklich konnten sie von ihren Eltern abgeholt werden und ein schöner Abschlusstag nahm sein Ende.