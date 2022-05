Um ihrer Gemeinschaft eine Struktur zu geben und das Auftreten in der Öffentlichkeit besser gestalten zu können, haben die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Volkach einen Verein gegründet. Die Geburt des Vereins "Stadtkapelle Volkach" fand am Sonntagabend in feierlichem Rahmen im Schelfenhaus in Volkach statt.

Zu ihrem Gründungsvorsitzenden wählten die Anwesenden Udo Klüpfel. Seine Stellvertreterin ist Eva Feuerbach. Zur Führungsmannschaft gehören ferner Schatzmeister Marius Feuerbach, Schriftführerin Susanne Schmidt, Dirigentin Elke Jörg, die Kassenprüfer Johanna Kaupert und Bernhard Füller sowie das Beisitzerteam Jürgen Mark, Marion Schäfner und Julia Wagenhäuser. Der Zweck des Vereins ist laut Satzung die Förderung von Kunst und Kultur. Er dient damit der Erhaltung und Verbreitung von Brauchtum und Blasmusik.

Im Zusammenhang mit seinem Hauptzweck sieht der Verein seine Aufgaben auch in der Gewinnung von Jugendlichen und Erwachsenen für musische Bildung. Die Stadtkapelle sieht ihre künftige Hauptaufgabe vor allem im Abhalten regelmäßiger Übungsstunden und in der Mitgestaltung des öffentlichen Lebens in der Stadt und den Ortsteilen durch Mitwirkung an öffentliche Veranstaltungen. Konzerte, Musikertreffen und sonstige kulturelle Ereignisse stehen auf der Agenda des Vereins. Die nächsten Hausaufgaben für das Vorstandsteam sind der Anschluss an einen Verband und die Beantragung von Zuschüssen.

Schon im 15. Jahrhundert Musik und Gesang in Volkach

Wie in der Gründungsversammlung zu hören war, werden Musik und Gesang schon lange in Volkach gepflegt. Aus alten Chroniken sei zu entnehmen, dass bereits in der Mitte des 15. Jahrhunderts "in den Diensten der Stadt ein Schulmeister" stand, der in Chorgesang unterrichtete. Anfang der 1860er Jahre schlossen sich die Sänger und Musiker enger zusammen, so die Chronik. Aus dieser Zeit liegen die ersten Berichte der Stadtkapelle vor.

1867 wurde der Musikverein Volkach gegründet. Zwölf Musiker zählten 1895 zur Stadtkapelle, nach dem Zweiten Weltkrieg waren es 25 und heute sind es über 30 Frauen und Männer. Anfang der 1960er Jahre entstand aus den Nachwuchsmusikern der Stadtkapelle eine eigene Jugendkapelle. 1965 beschloss der Stadtrat, dass die gesamte Jugendblaskapelle als Stadtkapelle übernommen und ihr Dirigent Anton Limmer zum Stadtkapellmeister ernannt wird. 2010 übernahm Elke Jörg die musikalische Leitung der Stadtkapelle.

Sechs Neuzugänge in Pandemie-Zeit

"Während Corona hatten wir sechs Neuzugänge. Das ist schon ein bisschen verrückt", freute sich die Dirigentin in einer auftritts- und probenarmen Zeit. Am Sonntag konnte sie mit ihrem Orchester wieder einmal auf dem Marktplatz den musikalischen Takt angeben. Die Stadtkapelle spielte für Gäste eines Kreuzfahrtschiffes schwungvoll auf.

Danach marschierte die Formation vom Marktplatz zum Schelfenhaus, um dort im Beisein von Bürgermeister Heiko Bäuerlein und mehreren Gästen ihren neuen Verein aus der Taufe zu heben. Bäuerlein hob in seinem Grußwort die große Bedeutung der Musik in Volkach hervor.