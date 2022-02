Gaibach vor 1 Stunde

Die Stadtgeschichte Gerolzhofens spielerisch entdecken

Das Projekt-Seminar "Escape-Room" der 11. Jahrgangsstufe des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach hat es sich zum Ziel gesetzt, den neu entstandenen Multifunktionsraum der Stadtbibliothek um ein Escape-Game zu erweitern. Hierfür besuchte dieses die Stadtbibliothek Gerolzhofen. Nach einer kurzen Führung durch die Bibliothek wurde der Raum, der auch für Escape-Games zur Verfügung steht, in Arbeitsgruppen vermessen, Inventar gelistet sowie vorhandene Requisiten begutachtet. Ebenso vertieften die Schüler*innen ihr Wissen zum Erstellen eines Escape-Rooms im Austausch mit Bibliotheksleiterin Julia Rehder. Letztlich konnte die Zeit vor Ort ebenso dazu genutzt werden, in direktem Austausch auch mit Anne Bauerfeld, der Vorsitzenden des historischen Stadtvereins der Stadt Gerolzhofen, zu treten und mehr über mögliche Berufswege in historischen Arbeitsfeldern, aber auch in der Bibliotheksarbeit zu erfahren. Durch die Exkursion sammelte das Seminar neue Informationen und Inspirationen für den geplanten Escape-Room, den man voraussichtlich ab Ende 2022, mit einer Buchung im Voraus, in der Stadtbibliothek Gerolzhofen spielen kann. Es bleibt also spannend, in welchen historischen Zeitabschnitt der Stadtgeschichte das P-Seminar spielerisch entführen wird.