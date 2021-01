Prichsenstadt vor 1 Stunde

Die Stadt Prichsenstadt wird Digitales Rathaus

Die Stadt Prichsenstadt wird zum „Digitalen Rathaus“: Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach vergab einen Förderbescheid, mit dessen Hilfen Online-Dienstleistungen in der kommunalen Verwaltung ausgebaut werden können, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerlach betonte: „Die Bürger sind es inzwischen gewohnt, mal eben per Mausklick ein Handy zu kaufen oder eine Reise zu buchen. Diese einfache Nutzungsmöglichkeit erwarten sie zunehmend auch von staatlichen und kommunalen Dienstleistungen."