Mit rund 30 Teilnehmenden in der Sickerhalle war die Bürgerversammlung im Kitzinger Stadtteil Sickershausen gut besucht.

Oberbürgermeister Stefan Güntner griff das bereits beim vorausgegengenen Rundgang genannte Thema Tischtennisplatte auf. Der Bauhof war dem Wunsch gefolgt und stellte kurzfristig eine neue Platte am See auf, die sich inzwischen als sehr gut besucht erwies. Von den eifrig Spielenden kam jedoch der Wunsch, das Pflasterfeld etwas zu vergrößern, um Unfälle zu vermeiden.

In einer Anfrage äußerte Florian Beer unter Hinweis auf die Eigentumsverhältnisse, dass das Asbest belastete Dach der von der Stadt zur Verfügung gestellten und von der Jugendvereinigung Storchenbrünnle genutzten ehemaligen Kohlenhalle am Dreschplatz undicht sei und repariert werden müsse. Zudem bestehe der Wunsch, der Jugend den nebenan gelegenen Platz zu überlassen. Der OB versprach Klärung.

Goldberg könnte energieautark werden

Er bekam den weiteren Hinweis, dass die Standfestigkeit des Zunftbaums überprüft werden sollte. Er war 2004 von der Stadt gespendet und von der Jugendvereinigung vorbereitet und aufgestellt worden. Nun sollte er erneuert werden.

Weiter beantwortete er eine Anfrage wegen Solarflächen mit dem Hinweis, die Stadt wolle am Flugplatz auf etwa 20 Hektar zusammen mit den LKW eine Bürgersolaranlage errichten, um die Wertschöpfung bei der Stadt und den Bürgern zu lassen. Bei Photovoltaik auf öffentlichen Dachflächen halte sich die Stadt zurück, derzeit stehe der Nutzung die Gestaltungssatzung entgegen. Güntner regte jedoch an, dass das Gewerbegebiet Goldberg mit seinen zahlreichen Flachdächern energieautark werden könne.

Zum Glasfaserausbau erklärte er, dass die Bewerbungsfrist bei der Deutschen Glasfaser abgelaufen sei, die Bewerbung aber weitergehe. Er machte deutlich, dass die Stadt von sich aus auf keines der werbenden Unternehmen zugegangen sei. Werde die Stadt selbst tätig, könne sie zwar Fördertöpfe nutzen, dann erfolge der Ausbau aber nicht vor 2025.

Debatte wegen Iphöfer Wasserprojekt

Beklagt wurden Defekte an der Ortsrufanlage, deren Reparatur Herbert Müller vom Hauptamt umgehend zusagte.

Zu einer kontroversen Debatte führte die Anfrage nach der Wasserentnahme der Stadt Iphofen aus dem Main und die Leitungsführung über städtische Grundstücke. Dazu wurden aber noch keine Entscheidungen getroffen, zuständig für Daten ist das Wasserwirtschaftsamt.

Zur Sprache kam auch eine Erinnerungstafel an fünf amerikanische Flieger, die im Zweiten Weltkrieg bei Sickershausen ums Leben kamen. Friedrich Kratsch habe hier Daten gesammelt, die Aufstellung der Tafel wurde dann aber abgebrochen. Bauhofleiter Georg Günter will das Vorhaben wieder aufgreifen. Beim Rundgang hatte Karl Köhler den Rückschnitt der Bäume am Marktstefter Weg angeregt.