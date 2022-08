Kitzingen vor 39 Minuten

Die Schule kann kommen

Nach einem Abschlussgottesdienst in der Friedenskirche begann das große Abschiedsfest der Riesen. Die Riesen des Kindergartens machten sich auf den Weg zu ihrer letzten großen "Reise" in ihrem "Kindergartenleben". Jede der drei Gruppen unternahm mit den Kindern etwas Besonderes. Die Kinder hatten vorher in einer Kinderkonferenz gesagt, was sie sich wünschen würden. Es war von Essen gehen bis zu einem Essen liefern lassen alles dabei. Dann machten sich die Kinder auf den Weg. Entweder zu Fuß, oder mit dem Planwagen. Überraschungen rundeten das Programm ab. Und die Krönung des Tages war dann der Rauswurf aus dem Kindergarten. Jetzt kann die Schule kommen.