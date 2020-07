Kitzingen aktualisiert vor 55 Minuten

Die Schule kann beginnen

Längst vorbereitet auf ihren neuen Lebensabschnitt sind die zwölf Vorschulkinder Sophie, Maria, Angelika, Emily, Diana, Mohammad, Jakov, Damien, Mateja, Asel, Adilla und Erdogan, die den Kindergarten St. Johannes in Kitzingen verlassen und in die Schule kommen. Am Ende ihrer Zeit im Kindergarten wurden sie unter dem Applaus der anderen Jungen und Mädchen verabschiedet, schreibt der Kindergarten in einer kurzen Pressemitteilung. Die Kinder erhielten zum Abschied ihre Mappe mit den gesammelten Kita-Werken und eine Schultüte.