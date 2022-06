Alles wird derzeit teurer, so auch die geplante Sanierung der Gartenstraße in Obernbreit. Das gab Bürgermeisterin Susanne Knof in der Ratssitzung am Mittwochabend bekannt. Am Ende stimmte das Ratsgremium bei zwei Gegenstimmen der Maßnahme zu.

2019 wurde für die Sanierung der Gartenstraße ein Kostenvoranschlag vom Ingenieurbüro aufgestellt - der ist natürlich zwischenzeitlich veraltet. Bei rund 804.000 Euro lag damals die Schätzung. In die Neukalkulation wurde die Entsorgung des Aushubs mit aufgenommen, die sich alleine auf rund 190.000 Euro beläuft. Mit den aktuellen Preissteigerungen verteuert sich die Sanierung der Gartenstraße damit auf 1,26 Millionen Euro. Der Hauptanteil der Kosten fällt auf den reinen Straßenbau, der auf fast 900.000 Euro kommt. Zusammen mit der Straßenentwässerungen in Höhe von rund 55.000 Euro werden hierfür knapp 500.000 Euro an Zuschüssen erhofft. Nicht Zuschussfähig sind die Kosten für Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung und Parkplätze.

Nachdem der Förderantrag bereits eingereicht ist, erwarten die Verantwortlichen eine Förderzusage im Herbst, so dass im Anschluss die Ausschreibung erfolgen kann. Mit dem Baubeginn wird im Frühjahr 2023 gerechnet, Bauende könnte dann im Herbst kommenden Jahres sein.

Der Förderverein ehemalige Synagoge darf eine Erinnerungs-Stele in der Nähe der Synagoge aufstellen. Einem entsprechenden Antrag des Vereins stimmten die Ratsmitglieder zu. Die Stele soll die Namen der aus Obernbreit deportierten jüdischen Bürger tragen. Die Kosten für die Errichtung und den Unterhalt trägt der Verein.

Arbeiten des Bauhofs

Einen Überblick über die Arbeiten des Bauhofs gab der neue Leiter, Johannes Hörner, der viele Jahre auch Gemeinderatsmitglied in Obernbreit war. Seine Grunderkenntnis: Im Bauhof selber schaut manches denn doch anders aus, als vom Ratssessel aus gesehen.

Nachdem Jugendreferent Hans Wurl in der Maisitzung von einem ersten Treffen mit Jugendlichen zur Reaktivierung des Jugendhauses berichtet hatte, gab er nun die nächsten Schritte bekannt. So wurde das Erdgeschoss zusammen mit einigen Jugendlichen weitgehend geräumt. Um auch weiter zu motivieren, sollten die Jugendlichen auch bei den Sanierungsarbeiten, etwa dem Streichen der Wände, mit helfen. Andere Arbeiten wiederum, etwa an der Elektroinstallation, werden von Fachfirmen erledigt.

Derzeit, so die Information von Bürgermeisterin Susanne Knof, sind im Haushalt 8000 Euro für Neuanschaffungen für das Jugendhaus eingestellt. Auf Anfragen der Zuschauer machte Knof klar, dass es keine Alternative zum derzeitigen Standort für das Jugendhaus gibt. Die Öffnungszeiten werden in die Verantwortung der Jugend gelegt, allerdings soll es, so ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring, anfangs kürzere Zeitfenster geben.

Die Arbeiten für die Fundamente zum Ausweichquartier des Kindergartens laufen. Bürgermeisterin Knof rechnet in der 27. Kalenderwoche damit, dass die Container aufgestellt werden können. Wenn dann die Betriebsgenehmigung vorliegt, kann der Umzug erfolgen. Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens selbst liegt die vorzeitige Baufreigabe noch nicht vor.