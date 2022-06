Großlangheim vor 1 Stunde

Die Sängerlust meldet sich zurück: Serenade an der Schlossruine

Der Gesangverein "Sängerlust" Großlangheim hat zwei schwierige Jahre unbeschadet überstanden und meldet sich am kommenden Samstag, 2. Juli, um 18.30 Uhr unter dem Motto "Wir sind noch da" mit einem Platzkonzert an der Schlossruine in Großlangheim und anschließendem gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung durch den Verein zurück.