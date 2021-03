Sommerach vor 52 Minuten

Die Rolle des Esels in der Erlösungsgeschichte Jesu

Zu einem vorösterlichen Gottesdienst luden die Verantwortlichen des Seniorenclubs “Auslese“ in die Pfarrkirche Sommerach ein. Pater Isaak OSB ging in seiner Predigt im Hinblick auf den Palmsonntag auf die Stellung des Esels ein. Von Anfang an, so seine Erläuterungen, spiele der Esel bei der Erlösungsgeschichte Jesu Christi eine begleitende und im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle. Diakon Lorenz Kleinschnitz nahm laut Pressemitteilung die Gelegenheit wahr und informierte die Senioren über die baldige Neueröffnung der Seniorentagespflege St. Hedwig in Schwarzach/Main. Bürgermeisterin Elisabeth Drescher brachte Grußworte zum bevorstehenden Osterfest. Zum Abschluss wurden zur Freude aller noch gefüllte Osterkörbchen an die anwesenden Senioren überreicht.