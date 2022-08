Geiselwind vor 27 Minuten

Die Reifen glühen wieder

„Bike and music“ gehört zu den großen Festivals auf dem Autohof Strohofer in Geiselwind. Von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August, sind beim Bike and Music Weekend spektakuläre Burn-Out-, Stunt- und Dragster-Shows mit viel Musik geboten, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters, Autohof Strohofer. Unter dem Motto „All Bikes and American Cars are welcome“, sind alle Motorradfahrer, US-Car-Liebhaber, Dragsterfans und Musikbegeisterte eingeladen. An drei Tagen spielen Live-Bands auf mehreren Bühnen, bei Bike- und Carshows präsentieren Besitzer und Händler ihre Fahrzeuge und am Sonntag findet der Biker-Gottesdienst mit Manuela Strohofer und dem Pfarrer und Liedermacher Johannes M. Roth statt. Einlass an allen Festivaltagen ab 10 Uhr. Alle Infos unter www.bike-and-music-weekend.de