Wiesentheid vor 1 Stunde

"Die Physiker" im Pausenhof des LSH

Mit Friedrich Dürrenmatts "Die Physiker" bringt das Oberstufentheater des Steigerwald-Landschulheims Wiesentheid eine Komödie in zwei Akten im Pausenhof des LSH auf die Bühne, heißt es in einem Schreiben der Schule an die Presse. Die Vorführungen sind am 30. Juni, und 1. Juli, jeweils um 19 Uhr. Einlass ab 18 Uhr über den Zugang zum Pausenhof in der Rosenstraße sowie den Internatseingang. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind nicht möglich, ist der Ankündigung abschließend zu entnehmen.