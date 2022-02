Aus Sicherheitsgründen waren die "Oberen Anlagen" in Kitzingen seit dem vergangenen Jahr gesperrt. Bedingt durch die Trockenheit der vergangenen Jahre und die Rußrindenkrankheit an einigen Ahornbäumen, gab es einige stark geschädigte und nicht standsichere Bäume. Nun wurde die Verkehrssicherheit wieder hergestellt und die Anlagen für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen.

Vor den notwendigen Waldpflege- und Sicherungsarbeiten wurden die Flächen von einem fachkundigen Unternehmen begutachtet. Dabei wurde in den teilweise vollkommen von Efeu überwachsenen Bäumen eine große Zahl von Nestern, Höhlungen und Spalten festgestellt, die als Quartier unter anderem für Fledermäuse und Siebenschläfer dienen.

Geschützte Arten sollten nicht gefährdet werden

Um die geschützten Arten nicht zu gefährden, wurden ihre Behausungen durch verschiedenste Maßnahmen ersetzt. So wurden beispielsweise Stammabschnitte mit Höhlungen an andere Bäume angebracht, es wurden künstliche Höhlen gebohrt, an den Bäumen wurden Fledermauskästen befestigt und es wurden für gefällte Bäume an anderer Stelle Bäume dauerhaft aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen.

Rund 150 Bäume mussten gefällt werden, wie die Stadt weiter mitteilt. Der naturschutzrechtliche Ausgleich sei weitestgehend hergestellt. Eine Wiederaufforstung werde nicht nötig sein, da sich der Baumbestand über die Naturverjüngung, also aus den Samen des Altbestandes, wieder aufbauen werde.

Nun sind die Wege wieder zugänglich, was besonders die Kinder des Waldkindergartens freuen dürfte, die jetzt endlich wieder in den Wald dürfen, wie es abschließend heißt.