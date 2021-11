Marktsteft vor 1 Stunde

Die nicht ganz jugendfreie Comedy: Von den Pampers zum Bembers

"An der Spitze der Nahrungskette" lautet das Programm, mit dem Bembers nach Marktsteft kommt. Woher der Name kommt und warum es gerne derb sein darf, verrät er in den Freitags-Fragen.