Betroffene Eltern riefen den Verein ins Leben, nun unterstützen ihn aufmerksame junge Menschen: Die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg erhielt 3000 Euro von der "New Talent Company". So heißt die Junior-Firma der Leoni Bordnetz-Systeme GmbH in Kitzingen. Auszubildende und Dual Studierende dürfen auf diese Weise üben, ein eigenes Unternehmen zu führen.

Das Ziel: Die Überlebensrate der Kinder verbessern

"Wir sind auf Engagement, so wie Sie das machen, angewiesen", sagt Karl-Heinz Elflein von der Elterninitiative, der die Spende entgegennahm. Der Verein will konkret den Aufenthalt der Familien im Uniklinikum verbessern, setzt sich für mehr Arztstellen, Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern oder Austauschmöglichkeiten Betroffener ein. Außerdem fließe ein Teil der Spendengelder in die Forschung: "Das Ziel muss sein, dass man die Überlebensrate verbessert", sagt Elflein, der selbst betroffener Vater war.

Die Dualen Studenten Marcel Solick und Lukas Höhlriegel teilen sich die Geschäftsführung der New Talent Company und waren Ideengeber für das Projekt. Solick kam jüngst für eine Stammzellenspende infrage und hörte vom Verein Elterninitiative Regenbogen bei einem Fußballspiel in Abtswind. Um Spenden zu sammeln, verteilten die Studenten Flyer im Unternehmen, schrieben E-Mails und bauten Stände in der Kantine auf. Spendenanreiz war Unternehmenskleidung, die im Gegenzug verteilt wurde. Ein Teil des Geldes stammt also direkt von Mitarbeitenden, den Rest legte das Unternehmen Leoni drauf.