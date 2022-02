Kitzingen vor 1 Stunde

Die neuen Landkreis-Taschen sind fairtrade

Seit vielen Jahren gibt es die „Kitzinger-Land-Tasche“, die gerne zu Werbezwecken an Bürgerinnen und Bürger weitergegeben wird. Nun wurde die Baumwolltasche auf fairtrade umgestellt, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Statt des bisherigen Öko-Tex-Standards wurden nun fairtrade-zertifizierte Beutel beschafft, die in der Qualität höherwertiger sind: Das Material ist dicker und stabiler, die Henkel sind griffiger und länger, sodass die Tasche auch bequem über der Schulter getragen werden kann.