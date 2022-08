Kitzingen vor 18 Minuten

"Die Namenlosen" zu Gast in Seinsheim

Unter dem Motto "Dema oder dema ned, aber wenn ma dena dann Dema" sind "Die Namenlosen" am Samstag, 20. August, ab 18 Uhr im Weingut Kernwein in Seinsheim zu Gast. Die bekannte Band, die in Feucht zu Hause ist, sorgt mit frech-fröhlich-jazziger, handgemachter Musik und "Gschichtn aus dem Leb`n" für beste Stimmung, heißt es in der Ankündigung. Und wie es bei den Franken so üblich ist, gibt es selbstverständlich "a weng a Brotzeit und wos Guads zum Trinken". Reservierung unter Tel.: (09332) 4296.