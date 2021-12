Iphofen vor 45 Minuten

Die Meisterfamilie: Alle Kinder folgen dem Vater ins Labor

Vier Meister in einem Familienbetrieb sind selten, noch dazu in einem Beruf. Im Iphöfer Dentallabor Göpfert sind sie zu finden – was dem Vater sein schlechtes Gewissen erleichtert.