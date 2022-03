Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Die Lizenz für die Datenautobahn

Die Schüler und Schülerinnen der 5. Jahrgangsstufe absolvierten im ersten Halbjahr am Egbert-Gymnasium-Münsterschwarzach drei Module, um für den Umgang mit digitalen Endgeräten und Medien bestmöglich vorbereitet zu sein. Im ersten Teil des Medienführerscheins standen die grundlegenden Funktionen des iPads und der Lernplattform mebis im Vordergrund. Gemeinsam mit den Zwischenzeugnissen erhielten die Schülerinnen und Schüler nun den "Lappen" (Medienführerschein) in Form eines bedruckten Mikrofasertuches. In den kommenden Jahren werden die Schülerinnen und Schüler ihren Medienführerschein noch mit weiteren Modulen zu rechtlichen Grundlagen, Datenschutz und einem Modul zu digitalen Spielwelten im Zusammenhang mit der eigenen Gesundheit erweitern.