Eine Ausstellung unter dem Titel „Die Kraft der Farbe“ mit Werken des Künstlers Manfred Neuner aus Würzburg ist bis 29. August in Wörners Schloss Galerie in Neuses am Sand zu sehen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Schlosses hervor. Zu sehen ist die Ausstellung mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Manfred Neuner stammt aus Würzburg. Er wurde bei verschiedenen Künstlern in Würzburg, an der Akademie für Bildende Kunst in Trier und der Kunstakademie Bad Reichenhall ausgebildet und ist seit langem Mitglied des Künstlerkreises Sepia. Neuners Schwerpunkt ist die Landschaftsmalerei, die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Wechselspiel von Landschaft, Wasser und Wolken, wie es im Presseschreiben heißt. Die Veränderbarkeit bezüglich Färbung, Form und Dominanz, je nach Tages- oder Jahreszeit, sind das Grundmuster für die Wahl seiner Motive. Studienreisen, Skizzen und Fotos geben dabei Impulse. Die meisten seiner Bilder zeigen jedoch keine real existierenden Orte, sondern malerisch frei aufgefasste fiktive Landschaften und Farbräume mit symbolischer Bedeutung, die sich dennoch verorten lassen.