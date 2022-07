Die Innensanierung der Marktbreiter Kirche St. Nikolai ist in vollem Gange. Jetzt gab es wieder einen Informationsabend für die Gemeinde. Viel Interessantes hatte Architekt Martin Zeltner zu berichten, nicht nur über die jüngst entdeckten 36 Köpfe an der Decke.

Pfarrer Michael Bausenwein, der derzeit die Vakanzvertretung innehat, konnte diesmal neben Architekt Martin Zeltner auch den Kunstreferenten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Kirchenrat Helmut Braun, und die Kunstbeauftragte für Unterfranken, Architektin Barbara Bauner, bei der Informationsveranstaltung im Gemeindehaus begrüßen. Sie erläuterten den Stand der Sanierung und gingen auf die Köpfe an der Decke, mögliche Gestaltungen des Innenraums und die Anbringung von Bildern der Armenbibel ein.

Köpfe waren kaum erkennbar

Von unten waren die weiß überstrichenen Köpfe nur schwer zu erkennen gewesen. Die wenigsten werden die kleinen Wölbungen deshalb als Köpfe wahrgenommen haben. Sie stammen wohl laut Braun aus dem Jahr 1567, als der Kirchenraum erweitert und eine zeitgenössische Decke, die nun Quadratmeter für Quadratmeter repariert wird, bekommen hat. Braun räumte ein, dass auch ihm die Köpfe nicht aufgefallen seien.

"Es wäre schön, alle freizulegen", meinte Braun, denn diese seien etwas Besonderes. Ob sie nur freigelegt und konservatorisch erhalten werden, oder ob sie ihre frühere Farbgebung bekommen, da sei man noch am überlegen. Die Köpfe seien weltlicher und christlicher Natur, Männer und Engel seien zu sehen. "Durch ein Vergolden käme ein Funkeln in den Raum", meinte Braun.

Hohe Renovierungskosten

Bauausschuss-Mitglied Christiane Berneth sprach von einem Alleinstellungsmerkmal. Das bestätigte Barbara Bauner. Sie hofft, dass alle Köpfe wieder freigelegt werden können. Michael Bausenwein wies auf die Kosten von etwa 700 Euro pro Kopf hin. Gerhard Müller vom Bauausschuss erläuterte, dass die Köpfe bislang in der Kostenplanung nicht aufgetaucht seien. Deshalb könnte er sich Patenschaften vorstellen. Aber auch mögliche Förderungen werden ausgelotet. Er ist überzeugt, dass die Köpfe durch ihre Farbigkeit auf jeden Fall von unten dann sichtbar sind.

Interessantes fand sich im Altar. Als 1960 der Innenraum tiefgreifend verändert worden war, ist auch der Altar aus Ziegelsteinen gemauert worden. Im Inneren fand sich eine Flasche, deren Inhalt Martins Zeltner präsentierte: Es war ein Blatt Papier, das die Arbeiten des Bauunternehmens Georg Michel (Marktbreit) und der Zimmerei Oskar Schober (Segnitz) belegte und die Namen der Handwerker aufführte mit deren Konfession und Wohnort.

Der neue Altar könnte laut Braun achteckig werden. Damit will die beauftragte Künstlerin Kontakt zum Taufstein aufnehmen. Zudem solle der Alter "Vermittler zwischen Chorraum und Hauptkirche" sein.

Die 78 Bilder der Armenbibel, die von verschiedenen Künstlern stammen, werden restauriert und konserviert. Alle werden laut Braun nicht mehr zu sehen sein. An der Emporenwand der Orgel könnten zwölf bis 24 Bilder zu sehen sein. Eventuell seien an der Südseite noch kleine Zyklen möglich. Bei der Kanzel, die künftig über eine Treppe erreichbar sein wird, könnten Bilder passend zur Predigt aufgehängt werden. Die drei Bilder Grablege, Auferstehung und Himmelfahrt bleiben an ihrem Ort bei der Adelsloge, in die man nur noch von außen kommt.

Aus den Reihen der Zuhörer kamen ganz praktische Fragen. Es ging dabei zum Beispiel um die Standorte des Christbaums, des Schriftentisches oder des Kerzenständers. Da flexibel bestuhlt werden kann, solle alles so platziert werden, dass es mit dem Inneren harmoniere, meinte Zeltner.