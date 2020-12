In der Klinik Kitzinger Land liegen zurzeit vier Corona-Patienten auf der Intensivstation. Einer von ihnen wird beatmet. Zwei weitere Intensivbetten sind mit Patienten ohne Corona belegt. Sechs zusätzliche Intensivbetten stehen noch zur Verfügung, wie der stellvertretende Klinik-Vorstand, Uwe Pfeiffle, auf Anfrage bekannt gibt.

Die Klinik insgesamt hat zurzeit eine noch geringere Belegung als sonst in der Weihnachtszeit: Nur 96 von 195 Betten sind voll. Das hat zur Folge, dass derzeit genug Pflegepersonal zur Verfügung steht, wie Pfeiffle berichtet – und das werde auch über die Weihnachtsferien so bleiben. Demzufolge müssten auch keine Operationen verschoben werden, die dringlich sind.

Allerdings gibt der kaufmännische Leiter der Klinik zu, dass die mentale Anspannung gerade für die Mitarbeiter, die mit Corona-Patienten zu tun hätten, sehr hoch sei. Auch der tägliche Umgang mit Schutzkleidung und Schutzmaßnahmen sei eine ständige Herausforderung.

Impfstoff und Anmelde-Software fehlen noch

Mittlerweile hat sich das Kreiskrankenhaus auf die kommende Tätigkeit als Impfzentrum vorbereitet. Das Personal sei eingeteilt, das Begleitmaterial wie Spritzen in ausreichender Kapazität vorhanden. Impfbücher und Anmeldeformulare liegen bereit.

Was Pfeiffle aber umtreibt: Noch gibt es keinen Impfstoff vor Ort. Und außerdem fehlt noch eine Software für die Terminvergabe. Als die Klinik als Testzentrum gearbeitet hat, habe es eine entsprechende Software gegeben, was die Anmeldungen deutlich vereinfacht und damit beschleunigt habe. Interessenten konnten sich damit bequem im Internet einbuchen.

Für die Impfung werde man zur Not anfangs auf Telefon und Namenslisten im Computer zurückgreifen. Doch Pfeiffle hofft, dass eine Konferenz am Mittwochnachmittag mehr Klarheit bringen werde. Schließlich soll es nach Verlautbarungen der Bundes- und Landespolitik möglichst am Sonntag mit dem Impfen der ersten Risikogruppe losgehen.

Corona-Lage im Landkreis Kitzingen

Derweil ist die Corona-Lage kurz vor Weihnachten im Landkreis Kitzingen durchwachsen: Einerseits gibt es mit Dettelbach einen neuen Schwerpunkt; andererseits sind viele Orte ganz ohne Corona. Und: Die Zahl der Toten steigt weiter. 18 Menschen starben inzwischen an oder mit dem Virus.

Am Dienstagmittag waren 149 Landkreisbewohner aktuell an Corona infiziert. Rechnet man alle bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im März zusammen, gibt es nunmehr 1327. Davon sind 1141 Betroffene inzwischen wieder gesund. In Quarantäne befinden sich in der Weihnachtswoche laut Landratsamt 408 Landkreisbewohner. Die Zahl der Toten steigt derweil weiter; das Landratsamt meldet zwei weitere Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt weiterhin unter 200, aktuell bei 159. Der neue Corona-Schwerpunkt ist die Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach. 39 Bewohner, zwölf Mitarbeiter und ein externer Dienstleister sind Corona-positiv.

Kitzingen von Platz 1 auf 3

Kitzingen ist damit als Spitzenreiter bei den aktuellen Fällen (22) erstmals abgelöst und nur noch auf Platz 3. Ganz vorne auf der Liste befindet sich jetzt Dettelbach mit nunmehr 41 Fällen. Es folgt die Stadt Volkach, die 26 Infizierte meldet. Danach geht es im einstelligen Bereich weiter: Iphofen und Mainstockheim mit neun, Wiesentheid mit sieben und Nordheim mit sechs Fällen.

Wie der Blick auf die Corona-Landkreiskarte zeigt, sind aktuell wieder eine ganze Reihe von Orten Corona-frei. Ohne aktuellen Befund sind gleich zehn Ortschaften mit Kleinlangheim, Großlangheim, Rödelsee, Wiesenbronn, Mainbernheim, Markt Einersheim, Biebelried, Marktsteft, Martinsheim und Obernbreit.

Segnitz am wenigsten betroffen

Bisher am wenigsten von Corona betroffen sind Segnitz mit vier Fällen sowie Markt Einersheim und Buchbrunn mit jeweils fünf Fällen.

Die Bürger-Hotline in Landratsamt ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter Tel. (09321) 928-1111 erreichbar.