Kitzingen vor 21 Minuten

Die kleinen Schätze in unserem Alltag

Die Schatzinsel der Freude ist Thema eines vhs-Vortrags am Dienstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Volkshochschule hervor. Das tägliche Einerlei der Routinen zu Hause und bei der Arbeit, die Gewohnheiten im Umgang mit dem Partner, den Kindern, den Freunden versperren uns oft den Blick auf das Besondere, das Einzigartige, das unwiederbringlich Einmalige, das jeder Moment unseres Lebens darstellt. So erleben wir unseren Alltag als eine Aneinanderreihung von Pflichten, die uns zunehmend belasten und ermüden. Der Referent Christoph Krokauer, Heilpraktiker für Psychotherapie, begibt sich an diesem Abend auf eine Entdeckungsreise, um die kleinen Perlen der Lebensfreude im Alltag zu finden, hieß es in der Pressemeldung.