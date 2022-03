Der Traum von vielen Kindern ist es, einmal in einem Formel-1-Wagen zu sitzen. Die Möglichkeit, sich diesen Traum zu erfüllen, ergab sich am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) durch einen ehemaligen Schüler. Fabian Kleinlein studiert an der Fachhochschule Nürnberg und ist dort im Formula Student Team tätig. Zwei Jahre haben sie an der NoRa 7 gebaut und nun durften wir den Wagen im Forum des LSH bestaunen.

Fabian stellte das Auto zusammen mit zwei seiner Teammitglieder den Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen vor. Die NoRa 7 ist ein von Studenten gebautes Rennauto, das in drei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Die Studierenden haben hierbei die Aufgabe, ein innovatives Auto mit gewissen Vorgaben zu bauen. Es wird zum Beispiel Wert darauf gelegt, wie effizient das Auto ist oder wie teuer der Bau ist. Das Formula Student Team ist eine Gruppe von Studenten, die an unterschiedlichen Wettbewerben teilnimmt und auch weltweit Rennen fährt. Das Besondere an diesem Team ist, dass jeder Studierende, aber auch andere Personen für beispielsweise Metallbearbeitungen wie Fräsen, Drehen, etc. mitmachen können und sich so eine große Gruppe an Beteiligten für die Fertigung des Rennwagens ergibt.

Die Schülerinnen und Schüler waren vor allem von den Carbon-Platten fasziniert. Ein Schüler durfte sich sogar auf eine stellen und diese konnte ihn problemlos tragen, ohne zu brechen. Auch ein Probesitzen durfte natürlich nicht fehlen, was für viele das Highlight war. Wir bedanken uns herzlich bei Fabian, der uns das ermöglicht hat. Bei Interesse zum Mitwirken an einem der Wagen können sich Interessierte, aber auch Sponsorinnen und Sponsoren bei fabian.kleinlein@strohmleitung.de melden.

Von: Ronja Lange (Schülerin der Q12, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)