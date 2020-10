Kitzingen vor 23 Minuten

Die kleine dicke Raupe kommt nicht

Seit vielen Jahren präsentieren die Sparkasse Mainfranken Würzburg und die Volkshochschule Kitzingen in der Alten Synagoge an einem Sonntag im November ein Theaterstück für Familien mit Kindern ab drei Jahren. Nun muss die für 15. November geplante Veranstaltung des Klexs-Theaters Augsburg "Die kleine dicke Raupe wird nie satt" abgesagt werden. Wie die beiden Veranstalter in einer Pressemeldung mitteilen, kann das Hygienekonzept für die Alte Synagoge auf der Grundlage der aktuell gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bei Veranstaltungen mit Kindern nicht umgesetzt werden. Der ab 19. Oktober geplante Kartenvorverkauf entfällt.