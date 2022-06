Kitzingen vor 51 Minuten

Die Kist´ von der Wolga im Fastnachtmuseum

Unter dem Titel „Die Kist´ von der Wolga“ erzählt das Russland-Deutsche Theater Niederstetten auf Einladung der Kitzinger Landsmannschaft der Deutschen aus Russland die Geschichte der Wolgadeutschen in Form eines literarisch-szenischen Schauspiels. Das geht aus einer Pressemitteilung des Theaters im Museum hervor. Aufführungstermin im Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen ist am Sonntag, 12. Juni, um 15 Uhr. Die Geschichte der Wolgadeutschen erlebbar machen die Schauspieler Maria und Peter Warkentin durch die Verkörperung von zum Teil realen Protagonisten dieses literarischen Kulturerbes, wie den Zeugmacher Christian Züge aus Gera, der aus Abenteuerlust unter die Russlandkolonisten ging, aus Russland wieder floh und seine Erlebnisse als Memoiren veröffentlichte. Anhand vieler, bisher kaum der breiten Öffentlichkeit bekannten Texte deutschsprachiger Autoren in Russland aus zwei Jahrhunderten spannen die Schauspieler einen epischen Bogen von der Zeit der Auswanderung aus Deutschland im 18. Jahrhundert bis zum durch Stalin erzwungenen Heimatverlust hunderttausender Russlanddeutscher. Die etwa zweistündige Veranstaltung ist für alle Interessierten offen, der Eintritt ist frei.