Die Kirchweih soll nicht von vornherein abgesagt werden

Ein wichtiger Termin im Jahreskalender von Markt Einersheim ist die Kirchweih, die immer am dritten Wochenende im September gefeiert wird. Doch heuer ist Corona. Vieles ist anders. Aber so einfach absagen will Bürgermeister Herbert Volkamer die Kirchweih nicht. Mit Vertretern von Vereinen und Institutionen möchte er ausloten, was unter den gegebenen Umständen möglich sein könnte.

Die Kirchweih war dann ziemlich rasch ein Thema. Denn an diesem Wochenende hätte, wie Bürgermeister Herbert Volkamer in der Sitzung des Gemeinderats kundtat, auch das Markt Einersheimer terroir f zum Thema "Wein und Adel" am Vogelsang-Balkon eingeweiht werden sollen. Jetzt, nachdem die charakteristischen Fahnen stehen, fehlen nur noch die richtigen Schilder für die "adligen Obstbäume".

"Die müssen wir in irgendeiner Weise feiern", meinte Volkamer. Nach derzeitigem Stand dürften 200 Personen auf fest zugewiesenen Plätzen feiern. Auch ein Standkonzert wäre möglich, oder einen Umzug könne er sich vorstellen – aber alles mit dem notwendigen Abstand und einem Hygienekonzept. "Wenn wir feiern wollen, müssen wir Wege finden", so der Bürgermeister.

Auch kritische Stimmen zum Feiern auf der Festwiese

Aus dem Ratsgremium kamen auch kritische Äußerungen, insbesondere was das Feiern auf der Festwiese betraf. Dennoch stimmte man dem Bürgermeister zu, ein baldiges Treffen mit Vereinsvertretern abzuhalten und mit diesen ein mögliches Vorgehen abzustimmen.

Gut läuft es nach Volkamers Worten derzeit im Terrassenbad. Er dankte den vielen freiwilligen Helfern, die ein Schwimmen in Corona-Zeiten ermöglichten. Es gebe auch eine Beckenkontrolle, denn darin dürften gleichzeitig nur 63 Schwimmer sein.

Der Bürgermeister informierte den Rat außerdem, dass die Gemeinde nun offiziell Eigentümer des Gebäudes am Marktplatz 1 sei. In der Septembersitzung werde der Architekt Pläne vorstellen.

Erneuert wird die Tartanbahn am Sportplatz. Künftig wird es zwei 65 Meter lange Bahnen geben, da in der Grundschule nur 50 Meter gelaufen werden. Zwei weitere Bahnen werden 75 Meter lang sein. Sie dienen als Anlaufbahn für den Weitsprung. Dazu gibt es dann eine neue Sprunggrube. Alles wird im eingezäunten Sportgelände verwirklicht. Der Außenplatz verschwindet. Das Feuerwehrhaus bekommt im Herbst ein neues Dach, ebenso einen Telefonanschluss wegen neuer Alarmierungswege.

Firmen und Summen dürfen nicht mehr zusammen genannt werden

Nach dem landwirtschaftlichen Kernwegekonzept soll nun ein Büro auch eines für die Weinbergswege erstellen. Denn diese werden nun auch innerhalb der Kommunalen Allianzen, in diesem Fall der Allianz Südost 7/22, mit 65 Prozent gefördert zuzüglich zehn Prozent Bonus wegen der Integrierten Ländlichen Entwicklung. "Das ist ein Muss für uns", verdeutlichte Bürgermeister Volkamer.

Vergeben wurde auch der Auftrag für die Kanalbefahrung. Die Auftragssumme beträgt 26 114 Euro. Mit der neuen Vorgabe des Innenministeriums, die Firma nicht im gleichen Atemzug zu nennen, tat sich Bürgermeister Volkamer nicht leicht. Ein Gemeinderat sprang ihm bei mit der Frage, ob es die gleiche Firma sei, die schon einmal im Ort tätig gewesen sei. Die Antwort Ja hat das Innenministerium zumindest bislang noch nicht untersagt.

Angesprochen wurden schon einmal die notwendige Straßenbeleuchtung am Fußweg am Kirchplatz. Auch damit wird man sich vermutlich spätestens im September beschäftigen. Von Solarleuchten wie sie am Verbindungsweg zwischen Fröhstockheim und Rödelsee stehen, wurde abgeraten. Diese seien nachträglich nämlich mit Stromanschlüssen versehen worden, weil sie eben in der dunklen Jahreszeit nicht lange genug geleuchtet hätten, hieß es in der Ratssitzung.