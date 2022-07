Im Rahmen der Kulturwoche des Egbert-Gymnasiums brachten auch die Schüler des Musischen Zweiges ihre Projektarbeit zur Aufführung.

Gespielt wurden Szenen aus der Irrfahrt des Odysseus. Die jungen "Musen" begaben sich in die Fänge des Zyklopen. Sie entkommen dem einäugigen Riesen mit Hilfe einer List und finden sich bald in den Fängen der Zauberin Circe wieder, die Odysseus´ Gefährten in Schweine verwandelt. Doch bei Odysseus bleiben ihre Zauberkünste ohne Wirkung. Nach einem Besuch im Haus des "Hades" zeigt Circe den Griechen, wie sie von den Meeresungeheuern Skylla und Charybdis verschont bleiben, bevor sie endlich nach Ithaka zurückkehren.

Regisseur Michael Aust hat mit den jungen Schauspielern eine Inszenierung erarbeitet, die ohne Bühnenbild und mit ganz wenigen Requisiten auskommt. Dagegen erzeugen Lichteffekte eindrucksvolle Stimmungsbilder. So wird die Vorstellungskraft des Zuschauers angeregt und der antike Stoff von seiner Patina befreit. Übrig bleibt ein Mann, der sich von den Hindernissen des Lebens nicht aufhalten lässt, nie den Mut und die Hoffnung verliert und gemeinsam mit seinen Gefährten die Irrfahrt des Lebens besteht.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)