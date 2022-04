Kitzingen vor 1 Stunde

Die Heinz-Erhardt-Show kommt nach Kitzingen

Kaum haben sie begonnen, gehen sie auch schon wieder zu Ende: KICK – die Kitzinger Comedy und Kabaretttage in der Alten Synagoge. Die Heinz-Erhardt-Show ist eine Hommage an den Mann mit der Brille und erleben kann man sie am Samstag, 9. April um 20 Uhr, wie es in der Einladung der Volkshochschule Kitzingen heißt. Heinz Erhardt war und ist der Urvater deutscher Comedy, der Spaßmacher des Wirtschaftswunders, unerreichte Ulknudel und Scherzmaultasche, der ungekrönte Kalauerkaiser. Der Schatten- und Handtheatervirtuose Günter Fortmeier und die Kabarettisten Frank Sauer und Volkmar Staub lassen ihn in der Heinz-Erhardt-Show hoch- und seine Texte, Lieder und Sketche neu aufleben. Kartenreservierung bis Freitag, 13 Uhr ,unter www.vhs.kitzingen.info, weitere Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse.