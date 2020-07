Kitzingen vor 1 Stunde

Die gute Tat: Hilfe für die Helfer

Zur Unterstützung von Rettungsdiensten, Feuerwehren und anderen Einsatzkräften, die im Kampf gegen das Corona-Virus in vorderster Front stehen, hat der Schmierstoffspezialist Liqui Moly Produkte im Wert von vier Millionen Euro den "Blaulichtorganisationen" in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt. So kam auch die Motorradstreife des Roten Kreuzes Kitzingen in den Genuss einer großzügigen Spende von Ölen, Additiven und Pflegeprodukten im Wert von über 800 Euro, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Wir helfen mit dem, was wir am Besten können", so der Geschäftsführer Ernst Prost.