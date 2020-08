Kitzingen vor 23 Minuten

Die gute Tat: Bewegungsangebot für die BRK-Kinderkrippe

Das Team und die Jungen und Mädchen der BRK-Kinderkrippe Kitzingen freuen sich über eine Spende der Sparkasse und des Elternbeirats. Sie haben es ermöglicht, die BRK-Kinderkrippe um ein Bewegungsangebot zu bereichern, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch die Spende der Sparkasse in Höhe von 300 Euro im Zuge des PS-Sparens und der Restfinanzierung durch den Elternbeirat konnte ein mobiles PiklerDreieck mit Zusatzelementen angeschafft werden, das nun in den Gruppenräumen und dem Außenbereich flexibel eingesetzt werden kann.