Kitzingen vor 34 Minuten

Die gute Tat: 2500 Euro für die Station Regenbogen

Durch den Abverkauf von Paletten an die Fritsch-Mitarbeiter kamen über 1500 Euro auf Spendenbasis zusammen. Die beiden Geschäftsführer Andreas Eyd und Frank Gabriel haben diesen Betrag auf 2500 Euro aufgestockt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das Geld wurde jetzt in der World of Bakery, dem Fritsch Technologiecenter in Kitzingen, an Monika Demmich, Vorsitzende der Station Regenbogen Würzburg, übergeben. Die Spende wird laut Monika Demmich für die 14 Mietwohnungen in Würzburg verwendet. Dort können die Angehörigen der kranken Kinder während der Behandlungszeit wohnen. Außerdem trägt der Verein die Kosten für die Klinikclowns und Musiktherapeuten. Gerade zur Weihnachtszeit werden Spenden auch gerne für weihnachtliches Bastelmaterial eingesetzt.