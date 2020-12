Kitzingen vor 1 Stunde

Die gute Tat: 250 Eurp-Spende für MainGarten

Der inklusive Garten- und Landschaftsbau MainGarten ist im Sommer von Kitzingen nach Marktbreit umgezogen. Leiter Dominik Maierhöfer ist mit den neuen Örtlichkeiten sehr zufrieden. "Das Leistungsportfolio von MainGarten von der fachkundigen Beratung, über die Planung bis hin zur Ausführung der Neu- und Umgestaltung von Grünanlagen können wir hier voll erfüllen", schreibt Maierhöfer in einer Pressemitteilung. Zur Unterstützung überreichte nun der AWO- Kreisvorsitzende, Gerald Möhrlein, einen Scheck über 250 Euro. Möhrlein lobt die Arbeit des Inklusionsbetriebs: "Die Menschen sind hier sehr gut eingebunden und können ihre individuellen Leistungen zum Ausdruck bringen". Interessierte finden MainGarten in der Michelfelder Straße 7 in Marktbreit und unter Tel.: (09332) 5902380.