Sommerach vor 1 Stunde

Die gute Tat: 1000 Euro für die Valentinus-Figur

Die Raiffeisen-Stiftung Sommerach hat der Gemeinde Sommerach eine Spende in Höhe von 1000 Euro für kulturelle Zwecke zukommen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Der Betrag wird für die Valentinus-Figur verwendet, die in den Weinbergen von Sommerach aufgestellt werden soll. Der symbolische Spendenscheck wurde bei einem Termin im Rathaus Sommerach von Raiffeisenbank- und Stiftungsvorstand Martin Weber und von Prokurist Klaus Steinmetz an die Bürgermeisterin Elisabeth Drescher überreicht, die diesen strahlend entgegennahm und sich im Namen der Gemeinde herzlich bedankte.