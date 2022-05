Vor kurzem fand der Sponsorenlauf der Grundschule in Markt Einersheim, den Schulleiter Matthias Schuhmann mit großem persönlichen Einsatz erneut organisierte, unter dem Motto "Kinder laufen für Kinder" statt. Bei recht frischen Temperaturen und starkem Wind ging es für die jüngeren Klassen um 9 Uhr auf die bereits aus dem Sportunterricht bekannte Laufstrecke. Angefeuert von vielen Familien liefen alle Kinder in einer Laufzeit von 45 Minuten sehr motiviert den 880 Meter langen Rundkurs einige Male! Die Kinder sammelten mit jeder Runde, die sie schafften, Spendengelder für einen guten Zweck. Der spätere Lauf der 3. und 4. Klassen, wurde dann von der gesamten Schulfamilie begeistert unterstützt, so dass manche Läuferinnen und Läufer über sich hinauswuchsen und bis zu 11 Runden schafften! Am Ende liefen die Kinder gemeinsam knapp 600 Kilometer in 45 Minuten! Dieses Jahr gehen die Spendengelder teils in die Erneuerung unserer beliebten, aber ramponierten Pausenhoffahrzeuge und zum anderen Teil an den Verein Tushikane e.V., der sich für die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen in Tansania/Afrika einsetzt und von unserer Schule bereits länger unterstützt wird. Herzlichen Dank an unseren Elternbeirat, der die Kinder nach dem Lauf mit frischem Obst versorgte, an alle Sponsoren, die die Kinder vor Ort und mit ihren großzügigen Spenden zum Laufen motivierten und an alle wunderbaren Läuferinnen und Läufer.

Nachdem wir so schön eingelaufen waren, startete eine 50-köpfige Gruppe aus der Schulfamilie, perfekt organisiert vom stellvertretenden Schulleiter Stefan Kinkelin, bereits am darauffolgenden Tag beim VR-Bank-Bonuslauf in Kitzingen. Hier konnten nun die lauferfahrenen Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern und Lehrern gemeinsam auf die 5km-Runde entlang des Mains gehen und für ihre Schule Geld erlaufen. Für jeden Zieleinlauf gibt es von der VR-Bank in Kitzingen einen Bonus von 10€ für die Schule und alle 50 Teilnehmer unserer Grundschule schafften es locker, manche sportlich, manche gemütlich, ins Ziel! Es ist immer wieder ein tolles Gemeinschaftserlebnis.

Von: Daniela Eisfeld (Lehrerin, Grundschule Hellmitzheimer Bucht)