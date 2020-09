Die Glosse: Wiesentheider Rebellen und das Sieben-Wochen-Rätsel

Herr L. hat uns geschrieben. Als Straßenmeister i. R. teilt er uns freundlichst mit, dass in den Polizeimeldungen immer von "Mittelleitplanken" auf den Autobahnen berichtet werde. Dies sei falsch. Vielmehr müsse es "Schutzplanke" heißen. Einem Straßenmeister i. R. wollen wir nicht natürlich widersprechen. Aber wird nicht seit Generationen gerade auf den Autobahnen "gegen die Mittelleitplanke geprallt"? Und, ganz ehrlich: Selbst wenn fachsprachlich die Schutzplanke richtig ist, kann gegen eine richtig schöne Mittelleitplanke keiner anstinken.

Würzburg-Pendler haben derzeit sowieso gerade ein gestörtes Verhältnis zu den Dingern. Das liegt daran, weil es derzeit auf der B 8 zwischen Biebelried und Rottendorf und umgekehrt nur einspurig vorangeht und es sich staut und staut und staut. Weil dort gerade – genau: die Planken ausgetauscht werden. Und zwar von Schutzplanken-Montagefachkräften, die alle der Schutzplanken-Schutzgemeinschaft angehören. Diese wiederum... aber wir wollen da nicht zu sehr ins Detail gehen.

Lieber widmen wir uns der Frage, warum der Sommer so schnell an uns vorbeiziehen konnte. Zack, Herbstanfang am Montag. Auch in Volkach rätselt man, ob der Kabarett-Sommer wirklich sieben Wochen gedauert hat. Der Spaß am Weinfestplatz kam jedenfalls gut an. Wir würden einige Leitplanken verwetten, dass die Veranstaltung auch im kommenden Jahr wieder stattfinden wird. Und, ganz ehrlich: Wir freuen uns schon jetzt darauf!

Ausgelassene Freude ganz ohne Kabarett gab es derweil in Wiesentheid zu erleben. Das holländische Unternehmen Delissen baut dort nun doch keinen Salat an. Geplant waren 17,4 Hektar unter Glas, etwa 24 Fußballfelder. Bei einer Ernte bis zu 100 000 Salatköpfe pro Tag. Braucht kein Mensch, dachten sich viele Wiesentheider, gingen auf die Barrikaden und können sich nun freuen, dass sie nicht mehr den Salat haben.

Damit hat Wiesentheid seine rebellische Unbeugsamkeit einmal mehr unter Beweis gestellt. Schon einmal, vor ziemlich genau 30 Jahren, wurde ebenso vehement wie erfolgreich gegen eine Ansiedlung gekämpft. Center Parcs hatte seinerzeit in einem Waldstück einen Freizeitpark mit 700 Bungalows auf 160 Hektar Fläche bauen wollen.

Ansonsten ist die 36. Woche des Jahres eine gute Woche, weil a) noch Ferien waren und b) der erste Federweiße da ist. Und wir wissen jetzt, wie wir die Diskussion um Mittelleitplanke und Schutzplanke befrieden können: Ab jetzt heißt das Ding zur Beruhigung aller ganz einfach Mittelleitschutzplanke.