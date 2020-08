Die Glosse: Wenn viel Mist auf den Kitzinger Bahnhof trifft

Während die Mainschleife vor lauter Menschen gerade kaum zu sehen ist, herrscht anderswo verdächtige Ruhe: Der Dettelbacher Baggersee produziert diesen Sommer so gar keine Schlagzeilen. Das Nacktbader-Problem des vergangenen Jahres scheint verschwunden. Vielleicht regt es aber auch nur keinen mehr auf, weil es tatsächlich andere Probleme gibt. Oder es ist womöglich selbst für Baggersee-Besuch einfach nur zu warm. 32,1 Grad hat es hier beispielsweise gerade in der Redaktion - drücken wir also die Daumen, dass der Text hier noch fertig wird, bevor wir ganz verdampfen.

Neben den Nacktbadern fehlt diesen Sommer bisher noch etwas: die berühmte Sommerloch-Tiergeschichte. Das kann natürlich keinesfalls so bleiben. Gut, in den Eichenwäldern bei Wiesentheid ist ein Nachtfalter aufgetaucht, der als ausgestorben galt. Aber bis auf den Namen – die Helle Pfeifengras-Grasbüscheleule - haut das keinen vom Stuhl. Deshalb denken wir gerade darüber nach, einen Praktikanten loszuschicken, um irgendwo heimlich ein Krokodil am Wasser auszusetzen - vielleicht ja sogar am Dettelbacher Baggersee. Das würde uns über die maue Nachrichtenzeit doch erheblich hinweghelfen.

Wobei: So Nachrichtenarm ist dieser August gar nicht. Allein über das Trauerspiel rund um den Kitzinger Bahnhof ließen sich ganze Zeitungsbände füllen. Generationen von Oberbürgermeistern und Zeitungsredakteuren hat dieses Thema zerschlissen - um jetzt wieder am Ausgangspunkt zu sein. Ein Dauerärgernis. Inzwischen werden erste Stimmen laut, das "Kitzingen"-Schild vom Bahnhof aus Scham zu entfernen - und statt dessen Waterloo hinzuschreiben. Kein schlechter Gedanke, beschreibt er doch genau die Situation.