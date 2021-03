Mit etwas Glück könnten das die Lottozahlen am Wochenende sein: 8, 16, 19, 20, 35 und 41. Vielleicht sind es auch Koordinaten, für den Ort, über dem die Sonne an diesem Samstag über dem Zenit steht. Das nennt sich dann Tagundnachtgleiche und bedeutet, dass Tag und Nacht gleich lang sind. Am wahrscheinlichsten aber ist, dass es sich bei den Zahlen um die Inzidenzwerte der vergangenen Tage im Kitzinger Land handelt. Vom deutschlandweit niedrigsten Wert 8,8 ging es zuletzt wieder steil nach oben – das erhoffte Kitzinger Wunder bleibt also aus und die Geschäftswelt wohl bald wieder zu.

Aber Hauptsache, es finden 300 Mallorca-Zusatzflüge statt. Und das mit unseren Milliardenhilfen, die wir brav daheim bei Kurzarbeit sitzen. Wenn das hier keine Glosse wäre, könnte man glatt an die Decke gehen. So aber wollen wir es bei der alles entscheidenden Frage belassen: Stirbt die Menschheit eines Tages womöglich mit oder doch eher an Blödheit?

Widmen wir uns erfreulicheren Dingen, der Kirche. Gut, auch gerade kein sonderlich prickelndes Thema. Nur in Münsterschwarzach ist das anders: Dort öffnet nach langer Zeit wieder ein Supermarkt . Der bekam mit "An der Abtei 1" eine geradezu himmliche Adresse. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es versteht sich ja von selbst, dass es dort nur göttliche Angebote geben kann.

Von der "Abtei 1" kann es jetzt nur einen direkten Wechsel nach Kirchschönbach geben. In dem Prichsenstädter Ortsteil wohnt Alexander Eger. Auch er wartet mit einem geradezu himmlischen Angebot auf: beispielsweise FFP-2-Masken ohne Ende. Oder Corona-Schnelltests bis zum Abwinken . Während uns überall erzählt wird, dass es Engpässe und viel zu wenig von diesen Test gibt, sagt der Unternehmer: Hey, ich kann Euch Millionen davon besorgen. Direkt aus China. Muss man alles nicht verstehen.

Wer von den Problemen der heutigen Zeit genug hat, kann ab Sonntag tief in die Vergangenheit abtauchen: "Als Franken fränkisch wurde – Archäologische Funde der Merowingerzeit" heißt eine Sonderausstellung im Iphöfer Knauf-Museum. Wobei sich die wichtigste Botschaft, so heißt es gleich einleitend im Begleittext, so zusammenfassen lässt: "Der Norden Bayerns wird von den Franken bewohnt, einem Menschenschlag, der sich deutlich von der Bevölkerung Altbayerns unterscheidet." Oder einfacher gesagt: Die Franken wurden erschaffen, weil die Bayern auch Helden brauchen. Auf nach Iphofen!